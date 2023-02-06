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Reuters’tan deprem haritası felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi

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Reuters’tan deprem haritası felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye'de meydana gelen ve birçok ülkede de yıkıma sebep olan deprem ile ilgili dikkat çekici bir harita yayınladı.

Haber ajansı resmi Twitter hesabından bir görsel paylaşarak Türkiye’de korku ve endişe yaratan ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği depremin etkisini gözler önüne serdi.

Paylaşılan harita depremin birçok şehir ve ülkeyi etkilediği görüldü. Depremin Kıbrıs ve Suriye’de de hissedildiği belirtilirken Ankara’ya doğru olan bölümde de depremin hissedildiği anlaşılıyor.

Haber ajansı, “6 Şubat’ta meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem birçok komşu ülkede de hissedildi” yorumuna yer verdi.

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