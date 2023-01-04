Ralli dünyası şokta

Eski ralli pilotu ve drift ustası Ken Block, geçirdiği kar motoru kazası sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti

Gymkhana şovları ile uzun süredir adından söz ettiren eski ralli pilotu Ken Block, önceki gün geçirdiği kar motoru kazasında hayatını kaybetti.

Block'un takımı Hoonigan'ın, Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Ken Block'un bugün bir kar motosikleti kazasında hayatını kaybettiğini doğrulayabildiğimiz için en derin üzüntülerimizi paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hoonigan Racing takımı, "Ken bir vizyoner, bir öncü ve bir simgeydi ve en önemlisi, bir baba ve kocaydı. Çok özlenecek" dedi.

Utah'ta meydana gelen kazada dik bir yokuştan inen Block'un takla attığı ve kar aracının altında kaldığı belirtildi. Block'un olay yerinde öldüğü açıklandı.

YOUTUBE'DA MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Ralli kariyerine 2005 yılında başlayan Block, Amerika Ralli Şampiyonası'nda Yılın Çaylağı seçildi. Amerika Ralli Şampiyonası'nı 2006, 2008 ve 2013'te ikinci sırada tamamlayan Block, Dünya Ralli Şampiyonası ve Dünya Rallikros Şampiyonası'nda da yarıştı.

Amerikalı ayrıca spor giyim şirketi DC Shoes'u kurdu ve tehlikeli pistlerde ve engelli parkurlarda sürüş yaptığı Gymkhana video serisinin yapımcılığını üstlendi. Özel üretim araçlarıyla yaptığı gösteriler, YouTube'da milyonlarca kez görüntülendi.

Block, son olarak Alman mühendislerle birlikte elektrikli Audi S1 Hoonitron ortaya çıkmasına katkı vermişti. S1 Hoonitron, Ken Block için özel olarak geliştirilmiş türünün tek örneği bir model, Las Vegas caddelerine çıktı. Ken Block'un S1 Hoonitron'la yaptığı gösteri Youtube'da 6 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı.

Gymkhana gösterileri bir süredir Ken Block'tan koltuğu alan Travis Pastrana tarafından sürdürülüyor.

