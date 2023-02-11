Prenses Diana’nın ikonik elbisesi 11,4 milyon TL’ye satıldı

Hayatı ve trajik ölümüyle tüm dünyada bir ikona dönüşen Prenses Diana'nın son olarak 1997 yılında özel bir davette giydiği ikonik elbisesi yeniden bir müzayedede satışa çıktı ve 11,4 milyon TL’ye (604.800 dolar) alıcı buldu

Hayatı ve trajik ölümüyle tüm dünyada bir ikona dönüşen Prenses Diana'nın son olarak 1997 yılında özel bir davette giydiği ikonik elbisesi yeniden bir müzayedede satışa çıktı ve 11,4 milyon TL’ye (604.800 dolar) alıcı buldu.

Prenses Diana’nın Elbisesi 11,4 milyon TL’ye Satıldı. 36 yaşında magazin muhabirlerinden kaçarken trafik kazası geçirerek trajik bir şekilde hayata gözlerini yuman Galler Prensesi Diana’nın unutulmaz elbisesi bir müzayedede satışa çıkarıldı.

Diana’nın, birçok farklı davette ve etkinlikte giydiği lale biçimli eteği bulunan ve omuzları açıkta bırakan unutulmaz elbisesi, yaklaşık 11,4 milyon TL’ye (604.800 dolar) alıcı buldu.

Cuma günü New York’taki Sotheby’s’de gerçekleşen müzayedede alıcı bulan elbise, Modacı Victor Edelstein tarafından tasarlanmıştı.

DAHA ÖNCE DE SATIŞA ÇIKMIŞTI

Elbise en son 1997’de, Prenses Diana tarafından bağışlanan 79 elbisenin yer aldığı Christie’s yardım müzayedesinde yaklaşık 455 bin TL’ye (24.150 dolar) satılmıştı. CNN tarafından derlenen habere göre satışlar toplu olarak 61 milyon TL’ye (3,25 milyon dolar) ulaştı ve çeşitli AIDS ve kanser kuruluşlarına bağışlandı.

