Prenses Diana'nın elbiseleri açık artırmada

Prenses Diana'nın üç elbisesi ABD'de açık artırmaya çıkarılıyor. Kırmızı renkteki elbisenin 200 bin ila 300 bin dolara alıcı bulması bekleniyor

Zarafeti, yardımseverliği ve halka yakın duruşuyla tüm dünyada tanınan, ülkesi İngiltere'de halkın prensesi olarak anılan Prenses Diana, ölümünün üzerinden 26 yıl geçse de hala unutulmadı.

Eski Galler Prensesi Diana bugünlerde yeniden gündemde. Nedeniyse kıyafetlerinin açık artırmaya çıkarılacak olması.

Prenses Diana'nın üç elbisesi ABD'nin Beverly Hills kentinde düzenlenecek açık artırmada satılacak.

6-8 Eylül'de düzenlenecek açık artırmada satılacak elbiselerden biri, Prenses Diana'nın 1991'de "Hot Shots" filminin Londra'daki prömiyerinde giydiği elbise.

Müzaeyede evi yetkilileri, Diana'nın kıyafetlerinin günümüzde de ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Müzayede yöneticisi Martin Nolan, "Diana büyülü bir kadındı. O aynı zamanda İngiltere'nin gelecekteki kralının annesi, dolasıyla satın alınacak parçaların gelecekte kazanacağı değeri bilmek önemli" dedi.

Prenses Diana'nın kırmızı elbisesinin 200 bin ila 300 bin dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Prenses Diana'nın Kanada ziyareti sırasında 1986'da giydiği yeşil elbisenin de 100 bin ila 200 bin dolara satılması bekleniyor.

Yine Prenses Diana'ya ait siyah beyaz elbiseninse 60 bin ila 80 bin dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

