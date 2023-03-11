Polonya, Belarus sınırını güçlendirmeye başladı

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rusya'nın Kaliningrad Oblastı ile olan sınır hattının ardından Polonya ordusunun Belarus sınırında da güçlendirme ve takviye çalışmalarının başladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından Belarus sınırıyla ilgili yapılan çalışmalara dair bilgi ve görüntüler paylaşan Blaszczak, yapılan çalışmaların Rusya ve Belarus yönetimlerine karşı savunma ve caydırıcılık stratejisinin bir parçası olduğuna dikkat çekti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.