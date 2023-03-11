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Polonya, Belarus sınırını güçlendirmeye başladı

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Polonya, Rusya'nın Kaliningrad Oblastı ile olan sınır hattının ardından Belarus sınırını da güçlendirmeye başladı.

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Polonya, Belarus sınırını güçlendirmeye başladı
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 Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rusya'nın Kaliningrad Oblastı ile olan sınır hattının ardından Polonya ordusunun  sınırında da güçlendirme ve takviye çalışmalarının başladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından Belarus sınırıyla ilgili yapılan çalışmalara dair bilgi ve görüntüler paylaşan Blaszczak, yapılan çalışmaların Rusya ve Belarus yönetimlerine karşı savunma ve caydırıcılık stratejisinin bir parçası olduğuna dikkat çekti.
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