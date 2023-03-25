Piyangodan büyük ödülü kazanan eski eşine dava açıyor

Tayland'da karısının piyangoyu kazandıktan sonra kendisini terk ettiğini ve başka bir adamla evlendiğini iddia eden bir adam, şimdi ödülün yarısını istediğini ve kadını mahkemeye vereceğini söylüyor



İddiaya göre, Chaweewan, piyangoda büyük bir ödül kazandıktan sonra, uzun yıllardır evli olduğu eşinden ayrıldı ve başka biriyle

Yerel medya kuruluşu Thaiger’e konuşan Narin, “Şok oldum ve ne yapacağımı bilemedim. Hayal kırıklığına uğradım. 20 yıllık karımın bana bunu yapacağını beklemiyordum.” dedi.

Olayın diğer tarafındaki isim olan Chaweewan ise piyangodan sonra değil, birkaç yıl önce ayrıldıklarını iddia ediyor.

Ancak Narin aynı fikirde değil, ayrıldıkları iddia edilen sırada bir aile borcunu ödemek için Güney Kore’de çalışan baba, eski partnerinin 25 Şubat’ta hiçbir açıklama yapmadan onu birdenbire terk ettiğini ve saklanmaya çalıştığını söyledi.

Narin, çiftin hiçbir zaman resmi olarak evlenmediğini ve bu nedenle yirmi yıldır birlikte olduklarını kanıtlayacak bir evlilik cüzdanı olmadığını da itiraf etti.

Ancak avukatı, karısının kazancının yarısına hâlâ hakkı olduğuna inanıyor ve aile üyelerinin uzun vadeli ilişkilerini onaylayabileceklerini söylüyor. Olay, polis memurları ve ilgili birimler tarafından da soruşturulmaya devam ediyor.

Tayland’da yaşayan 47 yaşındaki Narin isimli bir adam, 20 yıl boyunca evli kaldığı eski eşi Chaweewan’ı (43), yaklaşık 300.000 £ değerindeki ikramiyesinin yarısını almak için dava etmeye hazırlanıyor.İddiaya göre, Chaweewan, piyangoda büyük bir ödül kazandıktan sonra, uzun yıllardır evli olduğu eşinden ayrıldı ve başka biriyle dünya evine girdi.Yerel medya kuruluşu Thaiger’e konuşan Narin, “Şok oldum ve ne yapacağımı bilemedim. Hayal kırıklığına uğradım. 20 yıllık karımın bana bunu yapacağını beklemiyordum.” dedi.Olayın diğer tarafındaki isim olan Chaweewan ise piyangodan sonra değil, birkaç yıl önce ayrıldıklarını iddia ediyor.Ancak Narin aynı fikirde değil, ayrıldıkları iddia edilen sırada bir aile borcunu ödemek için Güney Kore’de çalışan baba, eski partnerinin 25 Şubat’ta hiçbir açıklama yapmadan onu birdenbire terk ettiğini ve saklanmaya çalıştığını söyledi.Narin, çiftin hiçbir zaman resmi olarak evlenmediğini ve bu nedenle yirmi yıldır birlikte olduklarını kanıtlayacak bir evlilik cüzdanı olmadığını da itiraf etti.Ancak avukatı, karısının kazancının yarısına hâlâ hakkı olduğuna inanıyor ve aile üyelerinin uzun vadeli ilişkilerini onaylayabileceklerini söylüyor. Olay, polis memurları ve ilgili birimler tarafından da soruşturulmaya devam ediyor.