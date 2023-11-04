Pilot, yolcu olarak bindiği uçağı düşürmeye çalıştı

ABD’de izinde olan pilot David P. Emerson’ın Alaska Havayolları’na ait bir uçağı düşürmeye çalışmaktan tutuklandığı bildirildi. Emerson 83 defa cinayete teşebbüs ile suçlanıyor

Tıbbi gerekçelerle 2 aydır izinli olan 44 yaşındaki pilot David P. Emerson, Alaska Havayolları’nın 2059 numaralı uçuşuna bindi.

Havayollarından yapılan açıklamaya göre Emerson, Washington’dan Kaliforniya’ya giden uçağın kokpitinde kaptan ve yardımcı pilotun hemen arka tarafında yer alan koltuğa oturdu.

Havayolları, Emerson’ın uçuş sırasında “uçağın motorlarının çalışmasını bozmaya çalıştığını” ancak başaramadığını bildirdi.

Emerson’ın yangın söndürme sistemlerini çalıştırarak uçağın motorlarını devre dışı bırakmaya çalıştığı belirtildi.

aptığının fark edilmesi üzerine Emerson, mürettebat tarafından bir eylem gerçekleştiremeyecek konuma getirildi.

“YERE İNDİĞİMİZ ANDA…”

Uçaktaki ses kayıtlarına göre bir pilot Hava Trafik Kontrol Bürosu’na olayı şu ifadelerle anlattı:

“Burada motorları kapatmaya çalışan bir kişi var. Şu anda arkada, bir problem çıkarmıyor. Yere indiğimiz anda kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesini istiyoruz.”

Portland’a iniş yapılmasının ardından gözaltına alınan David P. Emerson’a uçakta bulunan kişi sayısı olan 83 defa “cinayete teşebbüs” suçlaması yöneltildi.

“KARAKTERİNE AYKIRI”

Pilotu tanıyan bir uçuş kulübünün başkanı, nazik bir aile babası olarak tanımladığı Emerson için “Bu karakterine çok aykırı. Bu delice” dedi.

ABD’de pilotların görev dışında evlerine dönerken veya gelecekteki bir uçuşlarına hazırlık için kokpitte bir koltuğa oturmasının standart bir uygulama olduğu belirtiliyor.

