Picasso’nun kızını resmettiği eser 18 milyon sterline satıldı

Picasso’nun 1938’de kızı henüz iki buçuk yaşındayken yaptığı neşeli portre, açık artırmaya çıktı. 18 milyon sterlinin üzerinde bir fiyatla satışı gerçekleşen coşkulu renk ve enerjiyle dolu parça, Picasso’nun anıtsal Guernica’sını tamamlamasından kısa bir süre sonra yaratıldı ve Maya’nın zorlu yıllarında hayatına getirdiği mutluluğu özetliyor.
Satış, Gianni Versace’nin Picasso’nun 25 eserinden oluşan koleksiyonunun bir parçası olarak 3,7 milyon sterline satıldığı 1999 yılından bu yana parçanın müzayedede ilk kez sergilendiğinde gerçekleşti.
15 milyon sterlinin üzerinde satılan diğer eserler arasında Gerhard Richter, Lucian Freud, Edvard Munch ve Wassily Kandinsky’nin eserleri yer alıyor .
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.