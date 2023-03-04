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Picasso’nun kızını resmettiği eser 18 milyon sterline satıldı

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Picasso'nun kızı Maya'yı resmettiği eser açık artırmaya çıktı. Eser, Sotheby's Müzayede Evi'nde 15 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satılan beş eserden biri oldu

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Picasso’nun kızını resmettiği eser 18 milyon sterline satıldı
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Picasso’nun 1938’de kızı henüz iki buçuk yaşındayken yaptığı neşeli portre, açık artırmaya çıktı. 18 milyon sterlinin üzerinde bir fiyatla satışı gerçekleşen coşkulu renk ve enerjiyle dolu parça, Picasso’nun anıtsal Guernica’sını tamamlamasından kısa bir süre sonra yaratıldı ve Maya’nın zorlu yıllarında hayatına getirdiği mutluluğu özetliyor.
Satış, Gianni Versace’nin Picasso’nun 25 eserinden oluşan koleksiyonunun bir parçası olarak 3,7 milyon sterline satıldığı 1999 yılından bu yana parçanın müzayedede ilk kez sergilendiğinde gerçekleşti.
15 milyon sterlinin üzerinde satılan diğer eserler arasında Gerhard Richter, Lucian Freud, Edvard Munch ve Wassily Kandinsky’nin eserleri yer alıyor .
 
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