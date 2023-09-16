Picasso’nun ‘ilham perisini’ resmettiği tablo açık artırmaya çıkıyor

Kübizm akımın en önemli temsilcilerinden İspanyol ressam Pablo Picasso’nun bir tablosu açık artırmada satışa çıkacak

İspanyol ressam Pablo Picasso’ya ait “Femme à la montre” adlı eser açık artırmada satışa çıkıyor. Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarılan tablonun 120 milyon dolardan daha fazla bir miktara alıcı bulacağı tahmin ediliyor. Tablo müzayede evi tarafından “bir başyapıt” olarak nitelendirildi.

1932 tarihli yağlı boya, kasım ayında New York’ta yeni sahibini bulacak. Tabloda Picasso’nun “ilham perisi” Marie-Thérèse Walter‘ı tasvir ediliyor.

Picasso ile Walter 1927 yılında tanıştı. Picasso, ilk eşi Olga Khokhlova ile evliyken Walter 17 yaşındaydı. Walter’ın, sanatçının birçok eserine ilham olduğu biliniyor.

Tablo, mart ayında hayatını kaybeden Fisher Landau’nun koleksiyonunda bulunuyor.

