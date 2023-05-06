Peru’da şaşkın ayakkabı hırsızları güldürdü

Bir grup hırsız, ayakkabı mağazasını soydu. 10 bin sterlin (yaklaşık 250 bin TL) değerindeki soygunda, çalınan ayakkabıların tek taraflı olduğu ortaya çıktı

Peru’da bir ayakkabı mağazasına giren şaşkın hırsızların çaldıkları ayakkabılar duyanları güldürdü.

Huancayo şehrinin merkezindeki dükkana giren üç kişi 200 adetten fazla spor ayakkabıyla kaçtı ancak, çaldıkları ayakkabıların tümü sağ ayak içindi.

Dükkan sahibi, hırsızların çaldıkları ayakkabıları hem giymekte hem de satmakta zorlanacağını gülerek anlatırken, yine de zararının 13 bin dolardan (yaklaşık 265 bin TL) fazla olduğuna işaret etti.

Şaşkın hırsızların hiç de kazançlı olmayan soygun girişimi ayakkabı mağazasının güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, suçluların gece yarısı kapının kepengindeki asma kilidi kırarak mağazaya girdiğini ve farklı markalardan spor ayakkabı kutularını taşımak için üç tekerlekli bir bisiklet kullandıkları görülüyor.

Yerel polis şefi Eduan Díaz Peru basına yaptığı açıklamada, “Olay yerinde kanıt topladık. Bu soygunla ilgili olağandışı şey, ayakkabıların yalnızca sağ ayaktan çalınmış olması. Görüntüler ve parmak izleriyle bu kişilerin yerini tespit edebileceğiz” dedi.

