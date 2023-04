Patronuna kızdı, işe atla gidiyor

İtalya’da banka çalışanı bir kadın, evden çalışmasına izin vermeyen patronunu protesto etmek için ilginç bir yöntem tercih etti

İtalya'da bir kadın, evden çalışmasına izin vermeyen patronuna tepki olarak işe atla gidip gelmeye başladı.

İtalya'nın kuzeybatısındaki Forli bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki Tabita Gurioli, aracıyla kaza geçirdikten sonra çalıştığı bankanın patronundan bir süre, arabası tamir olana kadar evden çalışmayı talep etti. Patronun bu isteği reddetmesine ve toplu taşıma kullanmasını söylemesine sinirlenen Gurioli, yıllık izne ayrılma teklifini kabul etmeyip işe geri döndü ama otobüs yerine atı tercih etti.

Patronunu protesto amacıyla bu yöntemi seçen kadının atla işe gidiş yolculuğu İtalya basınında büyük ses getirdi. Cesena'daki işe her sabah 2 saatlik at yolculuğuyla giden Gurioli, “Amacım kararı protesto etmek. Bisikletle de işe gidebilirdim ama kimse fark etmezdi” dedi.

At tutkunu olan kadın şimdi işe 12 yaşındaki atı Monastir'le gidiyor. Çalıştığı bankaya varınca atını yakınlardaki bir alana bağlayan kadın, “Medyada ses getirecek bir şey yapmalıydım. Birçok meslektaşım işte sorunlar yaşıyor ama işlerini kaybetmekten korkuyor” ifadelerini kullandı.