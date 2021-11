Patron çıldırdı

ABD’li iç çamaşırı şirketi Spanx’in kurucusu ve CEO’su Sara Blakely, çalışanlarını birinci sınıf iki uçak bileti ve on bin dolar (95 bin lira) ile ödüllendirerek şaşırttı

ABD'li iç çamaşırı şirketi Spanx'in CEO'su Sara Blakely çalışanlarını şaşırtan bir sürpriz yaptı. Blakely 2000 yılında Spanx'ı sadece beş bin dolarlık bir sermaye ile kurduğunu şirketinin bir gün 20 milyon dolar değerinde olacağını söylediğinde insanların ona güldüğünü aktardı.Diğer taraftan Spanx’in çoğunluk hisseleri ABD’nin eski ticaret bakanı Peter George Peterson ile iş insanı Stephen A. Schwarzman tarafından kurulan yatırım devi Blackstone tarafından satın alındı. Ardından şirketin doları 1,2 milyar dolara yükseldi.Şirketin yeni değerini kutlamak için bir parti düzenleyen Blakely, bir küreyi döndürdü ve ardından çalışanlarının her birine dünyanın herhangi bir yerine birinci sınıf iki uçak bileti aldığını açıkladı.Blakely, "Bir seyahate çıkarsanız, gerçekten güzel bir akşam yemeğine çıkmak ve güzel bir otele gitmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle her biriniz 10 bin dolar alıyorsunuz" diye konuştu.Öte yandan, Spanx’in girişimcilerin yüzde 50'si kadın olmasına rağmen, 2020'de risk sermayesi fonlarının yalnızca yüzde 2,3'ünün kadınlara gittiğini söyledi. Blakely, "Bu, her biriniz için çok büyük bir an. Başarımızı, benden önce gelen kadınlara ve bu fırsatı bulamayan dünyadaki tüm kadınlara adıyorum" dedi.