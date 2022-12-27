Paris saldırganının yabancılara nefreti hastalık derecesindeymiş

Fransa'nın başkenti Paris'te, terör örgütü PKK’nın kadın birlikleri olan YPJ’nin önemli isimlerinden olan ve kadın kolları TJK-E üyesi Evin Goyi kod adlı Evin Emine Kara'nın yanısıra, Mir Perwez ve Abdurrahman Kızıl adlı kişilerin öldüğü saldırı sonrasında sokaklarda gerginlik sürüyor. 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaralayan 69 yaşındaki William adlı saldırgan yeniden gözaltına alındı. Paris Savcılığı'nın açıklamasına göre saldırgan, "Hastalıklı denilebilecek ölçüde bir yabancı düşmanı". Göstericiler arasında terör örgütü PKK sembolleri taşıyanlar da yer aldı, eylemlerde sık sık Türkiye karşıtı sloganlar atıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği şüphesiyle gözaltındayken önceki gün sağlık durumunun değerlendirilmesi için psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız, yeniden gözaltına alındı.
"YABANCILARA NEFRETİ HASTALIK DERECESİNDE"
Paris Savcılığı, saldırganın gözaltında verdiği ifadeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada yabancı düşmanlığının hastalık derecesinde olduğuna vurgu yapıldı.
Sorgusunda, Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü söyleyen saldırgan, "2016'da evi soyulduktan sonra hep göçmen ve yabancı öldürmek istediğini" belirtti. Kendini "depresif" ve "intihara meyilli" bir kişi olarak tanıttı.
Savcılık ifadesine göre "William", olay günü önce Paris'in kuzeyinde göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir banliyöye gitmiş. Yeterince kalabalık göremeyince saldırıyı gerçekleştirdiği sokağa yönelmiş.
69 yaşındaki saldıganın gözaltı kararı sağlık durumu gerekçe gösterilerek önce kaldırıldı. "William", Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı psikiyatri kliniğine nakledildi. Ancak bir gün sonra saldırgan için yeniden gözaltı kararı alındı. Saldırganın, hafta başında sorgu hakimine çıkarılması bekleniyor. Soruşturma, "cinayet" ve "cinayete teşebbüs" temelinde devam ediyor.
DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE DE SALDIRMIŞ
Fransız basınında saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.
Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.
FRANSA'DA SOKAKLAR KARIŞTI
Saldırı nedeniyle Fransa'da tansiyon yüksek. Haftasonu binlerce kişi saldırıyı protesto etmek için sokağa çıktı.
Protestocular arasında terör örgütü PKK sembolleri taşıyanlar da vardı. Paris sokakları savaş alanına döndü. Polis, taş ve sopalarla saldıran protestoculara, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu.
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