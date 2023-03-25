Paris alev alev

Fransa’da, 62 olan emeklilik yaşının iki yıl artırılarak 64'e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan yaklaşık bir milyon kişi önceki gün ülke geneline gösteri yaptı.
Göstericilerden bazıları Paris sokaklarındaki çöp ve çöp bidonlarını ateşe verdi, otobüs duraklarını tahrip etti.
Reform karşıtları Bordeaux kentinde belediye binasının kapısını ateşe verdi.
Paris'te genellikle barışçıl olan gösterilerde, vitrinleri kıran, sokak mobilyalarını yıkan ve bir McDonald's restoranına saldıran maskeli isyancılarla polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Bilincini kaybeden bir polis memuru diğer memurlar tarafından güvenli bir yere sürüklendi.
AP haber ajansının bildirdiğine göre ise polis biber gazı kullandı ve 33 kişi başkentte olmak üzere önceki gün 80 kişi gözaltına alındı.
Diğer taraftan, Fransa genelindeki protestolar aynı zamanda tren seferlerini aksattı ve Paris Charles de Gaulle Havaalanı'ndaki işçilerin iş bırakmasına neden oldu.
KRAL CHARLES ZİYARETİ ERTELEDİ
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar ülkenin birçok yerinde yıkıma yol açarken, İngiltere Kralı Charles güvenlik endişe ise nedeniyle Fransa ziyaretini erteledi.
Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtildi.
Kral'ın resmi program kapsamında, protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Paris ile göstericilerin belediye binasının kapısını ateşe verdiği Bordeaux şehrini ziyaret etmesi bekleniyordu.
Buckingham Sarayı'ndan mart başında yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-31 Mart'ta Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceği duyurulmuştu.
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