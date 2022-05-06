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Panik yaratan görüntü

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Kenya’da ‘çitin arkasında aslan saklanıyor’ ihbarları üzerine olay yerine gelen silahlı görevliler, çalılıkların altındaki bir çanta üzerindeki aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti

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Panik yaratan görüntü

 

 Kenya Vahşi Yaşam (KWS) yetkilileri dün yaptıkları açıklamada ülkenin Kiangua bölgesinden bir aslanın çalılık çitinde saklandığı ihbarları üzerine 3 silahlı Vahşi Yaşam görevlisini olay yerine gönderdi.


 
 
Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, korku yarattı - 2

Olay yerine gelen görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.


Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, korku yarattı - 3

KWS yaptığı açıklamada “İlginç bir olayda, Meru İlçesi, Kiangua konumunda yerel halktan, bir çitin altında saklanan bir aslan hakkında çok sayıda ihbar aldık. KWS Meru ekibi, olası bir İnsan Yaban Hayatı Çatışması vakasını azaltmak için hızla olay yerine koştu” ifadeleri yer aldı.  


Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, korku yarattı - 4

Yetkililer, olay yerine vardığında halkı korkutan aslanın aslında alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit ettiklerini ve yanlış alarm olmasına rağmen olayı hızlıca ihbar eden halkı tebrik ettiklerini belirtti.


Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, korku yarattı - 5
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