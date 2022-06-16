Pakistan'daki Jacobabad’da termometreler 51 dereceyi gösterdi

Pakistan’ın merkezinde yer alan Jacobabad kenti, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle ısınan Dünya’nın sıfır noktası konusunda bulunuyor. Ayrıca, insan vücudunun kaldırabileceğinden daha sıcak olan ısı ve nem eşiklerini geçen dünyadaki iki şehirden biri arasında yer alıyor.

Pakistan'daki Jacobabad kentinde 51 dereceye varan sıcaklıklar yaşanıyor.

Bununla birlikte Jacobabad’ın yöneticileri aşırı sıcaklıklar için plan yapmıyor. Ayrıca kentteki özel bir su istasyonu, gölgede oturan ve sıraları için kavga eden satıcıları izleyen bir iş insanı tarafından yönetiliyor.

YEREL YÖNETİM SU KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRİYOR

Şehir yönetimi, temel bir ihtiyacı karşıladıkları için özel su satıcılarına ve su istasyonu sahiplerine göz yumuyor, ancak teknik olarak bir su krizini fırsata çeviriyorlar Pakistan, dünyanın en fazla su sıkıntısı çeken üçüncü ülkesi ve Jacobabad'da durum çok daha vahim.

Adını vermek istemeyen su istasyonu yöneticisi, şehrin şebeke suyunun güvenilmez ve kirli olduğunu, bu yüzden insanların ondansu satın aldığını iddia ederken, "Burada yaşamak oldukça zor. Ayda 2 bin dolar kazanıyorum. Bu beni Pakistan’daki yoksulluk sınırının hemen üzerinde tutacak kar etmem anlamına geliyor” dedi.

DÜNYA GELECEĞİNİN ÖNİZLEMESİ

Diğer taraftan, Jacobabad birçok yönden geçmişte kalan bir şehir. Su ve elektrik gibi temel hizmetlerin derme çatma özelleştirilmesi, sıcak hava dalgalarının dünya çapında daha yaygın hale geleceğe dair bir önizleme sunuyor.

Şehir şu anda, sıcaklıkların ortalama 47 derece olduğu 11 haftalık benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgası yaşıyor. Yerel hava durumu istasyonu, Mart ayından bu yana birkaç kez termometrelerin 51 dereceyi gösterdiğini açıkladı.

"CEHENNEME GİDERSEK BATTANİYE ÖRTERİZ"

Reuters haber ajansının belirttiğine göre halk sıcaktan o kadar muzdarip oldu ki, yerli halk arasında “Eğer cehenneme giderseK, üstümüze battaniye örteriz” şeklinde bir deyiş çıktı.

EYLÜL AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Pakistan'ın Jacobabad'daki meteoroloji departmanında hava durumu gözlemcisi olan Iftikhar Ahmed, “Sıcak hava dalgası sessiz. Terlersiniz ama buharlaşır ve hissetmezsiniz. Vücudunuzdaki su ciddi şekilde tükeniyor, ancak bunu hissetmiyorsunuz. Gerçekten sıcaklığı hissetmiyorsunuz. Bu da sizi aniden çökertiyor. Hava şu anda 50 derece. Eylül ayına kadar yüksek sıcaklıklar devam edecek” dedi.

Öte yandan Jacobad coğrafi olarak Yengeç Dönencesi'nde bulunuyor. Güneş yaz aylarında doğrudan tepede yer alıyor. 175 yıl önce, bu bölge İngiliz imparatorluğunun işgali altındayken, Tuğgeneral John Jacob adlı bir yönetici bir kanal inşa etti. Su kaynağının etrafında yavaş yavaş çok yıllık bir pirinç çiftçiliği topluluğu gelişti. Etrafına kurulan şehre onun adı verildi. Jacobabad, Jacob'ın yerleşimi anlamına geliyor.

Londra'daki King's College'da ders veren önde gelen bir iklim bilimcisi olan Tom Matthews'in 2020'de yaptığı araştırma şehre olan küresel ilgiyi artırdı. Pakistan'ın Jacobabad ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yer alan 'Ras al Khaimah'ın birkaç kez ölümcül nemli ısı veya 35 dereceyi aşan “yaş termometre” sıcaklıkları yaşadığını gözlemledi.

Matthews, “Jacobabad ve çevresindeki İndus Havzası, küresel ısınmanın etkileri için somut bir sıcak nokta. Endişelenecek bazı şeylere baktığınızda, su güvenliğinden aşırı sıcağa kadar, çok ciddi problemler yaşandığını görüyorsunuz” dedi.

35 DERECE ÜSTÜNDEKİ YAŞ TERMOMETRE SICAKLIĞI ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR

İnsanların vücut ısılarını düzenleme yetenekleri, havanın sıcaklığına ve nemine bağlı olarak değişiyor. Araştırmacılar, vücut sıcaklığının 37 derecede nispeten sabit kaldığını, cilt sıcaklığının ise ısının iç vücuttan uzaklaşmasını sağlamak için daha düşük olduğunu açıkladı.

Ancak, yaş termometre sıcaklığı sıcaklığı (su ile ıslatılmış bezle kaplı bir termometre ile okunan ve üzerinden havanın geçirildiği sıcaklık. Yüzde 100 bağıl nemde, yaş termometre sıcaklığı hava sıcaklığına eşit; düşük nemde yaş termometre sıcaklığı, buharlaşmalı soğutma nedeniyle kuru termometre sıcaklığından daha düşük), 35 dereceyi geçerse, oluşan yüksek cilt sıcaklığı, vücudun kendini soğutamayacağı ve ölümle sonuçlanabileceği anlamına geliyor.