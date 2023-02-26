banner913
banner885
600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı
600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı
18 0
Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi
Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi
5 0
 
Pakistan'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü
Pakistan'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü
4 0
Türkiye'de depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 27 kişi tutuklandı
Türkiye'de depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 27 kişi tutuklandı
8 0
Türkiye'deki depremzedeler için 431 bin dolar yardım
Türkiye'deki depremzedeler için 431 bin dolar yardım
4 0
Konya'da 12 metre derinliğinde obruk oluştu
Konya'da 12 metre derinliğinde obruk oluştu
22 0
BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor
BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor
47 0
banner915

Pakistan'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü

banner476

Pakistan'da pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü

banner825
Pakistan'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, eyaletin Barkhan bölgesinde park halindeki motosiklete yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını bildirdi.

Pazar alanında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

- Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, aynı zamanda ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.