Ortadoğu kan gölü

Gazze Şeridi’ni kontrol eden Hamas örgütünün silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın İsrail’e başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonu, Gazze sınırına yakın İsrail kentlerinde sokakları kan gölüne çevirdi. Yüzlerce insan yaşamını yitirdi

İsrail-Gazze hattında savaş başladı. Dün de gün boyu çatışma ve bombardıman görüntüleri yansıdı.Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı. Hamas militanları İsrail'e girerken, İsrail de "Demir Kılıçlar" adıyla geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı.Bölgede tansiyon yüksek. Hamas'ın operasyonu sonucu İsrail tarafında en az 350 kişi hayatını kaybederken; İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında da 232 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail basınına göre ise can kaybı 600'ü aşmış durumda. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun "tüm kuvvetleriyle" Hamas'ı hedef alacağını söyledi. Gazze halkının bölgeden çıkmasını istedi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgeleri, önceki sabah erken saatlerde roket atışları nedeniyle çalan sirenlerle uyandı.İsrail-Filistin hattındaki gerilim dün sabah saatlerinde paramotorlu birliklerin sınırı geçmesiyle tırmandı.Drone saldırısıyla İsrail tankı patlatıldı. Dakikalar içinde 5 binden fazla roket atıldı.İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" bu yoğunluktaki saldırıya cevap veremedi, Tel Aviv dahil çok sayıda kente füzeler isabet etti.Gazze sınırındaki tel örgüleri dozerlerle yıkan bir grup hamas üyesi, İsrail yerleşimlerine girdi. 20 bölgede kontrolü ele geçirildi. Çıkan çatışmalarda çok sayıda sivil öldü.Onlarca İsrailli rehin alınarak Gazze'ye götürüldü. Hamas, aralarında üst düzey askerlerin de olduğu rehinelerin tünellerde tutulduğunu açıkladı.İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve dün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu.İsrail ordu sözcüsü, sivillerin kaçırılmasını "savaş suçu" olarak niteledi. Netanyahu hükümeti Hamas'a "savaş ilanıyla" yanıt verdi. Yedek askerler göreve çağrıldı. Gazze'ye hava harekatı düzenlendi.İsrail istihbaratının Hamas'ın büyük çaplı ve iyi koordine edilmiş saldırılarını nasıl göremediği de çok tartışıldı. israil'de konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.GAZZE'YE HAVA SALDIRISI SÜRÜYORHamas'ın önceki sabah saatlerinde başlattığı "Aksa Tufanı" harekatına yanıt olarak İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor. Hava operasyonu gece boyunca sürdü. İsrail'in güney kentlerindeyse ordu, Hamas üyeleriyle çatıştı.İsrail jetleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun intikam açıklaması sonrası gece saatlerinde Gazze'deki Hamas hedeflerini vurdu.Bombardıman öncesinde 2 buçuk milyon nüfuslu kentin önemli bölümünde elektrikler kesildi. Hamas, karşılık olarak İsrail kentlerine doğru onlarca roket ateşledi.Bu arada Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, İsrail saldırılarında iki foto-muhabirin öldüğünü bildirdi."750 İSRAİLLİ KAYIP"İsrail basını çatışmaların başından bu yana en az 750 İsraillinin kayıp olduğunu yazdı.Sabah saatlerindeyse Lübnan tarafından İsrail'e yönelik saldırıya İsrail güçleri topçu atışlarıyla karşılık verdi. Lübnan topraklarındaki hedefler vuruldu.İsrail içinde asayiş tam olarak sağlanamadı. İsrail ordu sözcüsü, ülkenin güneyinde durumun henüz kontrol altında olmadığını, çatışmaların sürdüğünü söyledi.Gazze sınırına 15 kilometre uzaklıktaki Sderot şehrinde silah sesleri ve patlamalar duyuldu. Hamas, rehin aldıkları İsraillilerin sayısının, "Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" iddia etti.Başbakan Netanyahu, muhalefet liderlerini kurulacak birlik hükümetine destek vermeye çağırdı. muhalefet partisi liderleri, bu süreçte farklılıklarını bir kenara bırakmaya hazır olduklarını açıkladı. İkinci gününe giren çatışmalarda 350'den fazla İsrailli ile en az 300 Filistinli yaşamını yitirdi.Hamas'ın İsrail'e baskın yaparak yüzlerce kişiyi öldürdüğü saldırıyı yaşayan ve ölümden dönen bir kadın her şeyi anlattıHamas militanlarının İsrail sınırını geçerek gerçekleştirdiği saldırı sırasında bir festivalde eğlenen Gili Yoskovich isimli kadın yaşadıklarını anlattı.İsrail-Filistin sınırına yakın bir noktada düzenlenen bir festivale katılan ve paraşütlerle İsrail’e giriş yapan Hamas militanlarının festivaldekilere saldırdığını söyleyen Yoskovich, “Hamas dans festivaline baskın düzenledi ve ateş açmaya başladı. Koşarak kaçmaya çalışanlara vurdular. Ben de bir ağacın yakınına gittim ve ölü taklidi yaptım” dedi.Yoskovich, 3 saat boyunca bir ağacın altında ölü taklidi yaptığını ve bu sayede ölümden kurtulduğunu söyleyerek, mekandan kaçmaya çalışanların ise doğrudan saldırganlarla yüz yüze geldiğini belirtti.Gazze Şeridi’ne yakın bir bölgede düzenlenen dans festivalinde çok sayıda katılımcının öldüğü belirtilirken Yoskovich, “Ben İbranice konuşanları duyunca hemen ayağa kalktım ve yanlarına gittim. Onların asker olduğunu anladım” dedi. Saatler boyunca çaresizce yatan genç kadın, “O sırada çocuklarımı düşündüm. Etrafımdaki insanlar ölüyordu ve ortalık çok sessizdi. Ağlayamadım bile. Gözlerimi kapattım ve usulca nefes alıp verdim” dedi.Militanların kamyonetlerinden yeni mühimmat ve silah aldığını da söyleyerek orada üç saat kaldıklarını belirtti.