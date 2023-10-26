Orta Doğu’nun Hiroşima’sı

İsrail-Hamas çatışmasında 20. güne girildi. İsrail ordusu, önceki gece boyunca Gazze’nin birçok bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçaklarının gece Gazze’nin çeşitli bölgelerinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 120 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bunun da yaklaşık bir atom bombasının gücüne eşit olduğu belirtildi.
Gazze’deki hükümetin medya ofisinden İsrail’in saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü” kaydedildi.
Gazze’ye düşen toplam patlayıcının gücüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail’in Gazze’de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının neredeyse ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının gücüne eşdeğer olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğü, bunlardan 28 bininin tamamen yıkıldığı veya oturulamaz durumda olduğu aktarıldı.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki her 100 kişiden birinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 75 kamu kurumu ve onlarca hizmet tesisinin ağır hasar aldığı ifade edildi.
İbadethanelerin de hedef alındığına işaret edilen açıklamada, "Saldırılarda, 35 cami tamamen yıkıldı, 3 kilisede ağır hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in saldırılarında fosfor bombası gibi uluslararası yasaklı mühimmat kullandığı belirtilen açıklamada, "ölülerin vücudunda yanıklar ve uzuvlarında erimelere rastlandığı" vurgulandı.
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