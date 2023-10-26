BM Genel Sekreteri Guterres'in "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor" sözlerine ateş püsküren İsrail'den tartışma yaratacak bir adım geldi. Guterres'in istifasını isteyen İsrail'in BM Büyükelçisi Erdan, “BM temsilcilerinin vizelerini reddedeceğiz. Onlara derslerini vereceğiz” dedi

Gazze’ye saldırılar tüm şiddetiyle sürerken Birleşmiş Milletler (BM) ve İsrail arasında kriz büyüyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin New York'taki toplantısında yaptığı konuşmada, Hamas'ın saldırısının birden bire gerçekleşmediğini, “Filistin halkının 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kaldığını” belirtmişti.

Guterres, Filistin halkının şikayetleri, Hamas'ın korkunç saldırılarını temize çıkaramaz ve bu korkunç saldırılar da Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasına gerekçe olamaz” demişti.

Bu sözlere çok sert tepki gösteren İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, Guterres'in istifasını isterken “BM ve bölgemizde konumlu BM yetkilileriyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz” diye konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de, BM Genel Sekreteri ile görüşmesini iptal ettiğini duyurdu.

Son olarak İsrail, BM yetkililerinin vize başvurularını reddedeceğini duyurdu. İsrail'in BM Büyükelçisi Erdan, BM’nin insani ilişkilerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’e vize verilmediğini açıkladı.

Erdan, “Bu açıklamaları nedeniyle BM temsilcilerinin vizelerini reddedeceğiz. Onlara derslerini vereceğiz” dedi.