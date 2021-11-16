Önce FBI’yı hacklediler, sonra da binlerce kişiye sahte e-posta gönderdiler

Hafta sonu boyunca, bilgisayar korsanları Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) harici e-posta sistemine erişerek bireylere ve kuruluşlara binlerce spam e-posta gönderdi. Gönderilen e-postada alıcılar yakın zamanda gerçekleşecek uluslararası bir siber saldırı konusunda uyarılıyorlar.

Bilgisayar korsanları sınır tanımıyorlar. Son olarak FBI’yı hackleyen korsanlar, binlerce kişiye sahte e-posta gönderdiler. FBI, spam mesajlarının eyalet ve yerel yetkililerle iletişim kurmak için kullanılan Emniyet Teşkilatı Kurumsal Portal sistemi aracılığıyla gönderildiğini ve kurumun ana kurumsal e-posta hizmetinin bir parçası olmadığını söyledi.

Yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Hiç kimse, FBI ağındaki herhangi bir veriye veya (kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere) erişemedi veya bunlardan ödün verilmedi. Olayı öğrendiğimizde, yazılım güvenlik açığını hızla düzelttik, sahte e-postaların dikkate alınmaması konusunda uyarımızı yaptık ve ağlarımızın bütünlüğünü doğruladık.”

The Washington Post’un haberine göre, siber güvenlik uzmanları, bilgisayar korsanları tarafından gönderilen sahte e-postaların kötü amaçlı ekler veya virüsler içermediğini kaydetti. Bilgisayar korsanlarının, devlet sırları veya gizli belgeler de dahil olmak üzere FBI’nın dahili veri tabanlarının hiçbirine erişemediği varsayılıyor.

FBI’nın New York ofisi siber şubesinde eski bir özel ajan yardımcısı olan Austin Berglas, “Yeraltı forumlarında biraz itibar elde etmek isteyen bir grup veya bireyler olabilir” dedi.