Ölen oğlunun sperminden çocuk sahibi oldu

İspanya'nın ünlü televizyon yıldızı Ana Obregon, kaybettiği oğlunun sperminden çocuk sahibi oldu. Taşıyıcı anne olan Obregon, "Bebek benim torunum, kızım değil" dedi

Ünlü televizyoncu Ana Obregon, dünyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin geçen haftalarda ABD'de bir taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmış, bu durum taşıyıcı anneliğin yasak olduğu İspanya'da kaosa neden olmuştu.

İspanyol hükümetinden yetkililer Obregon'un bu kararına tepki gösterirken, yeni bir açıklama geldi.

Geçen hafta İspanya magazin dergisi Hola'da yer alan haberde, Obregon'un çocuk sahibi olduğu an ve Florida’daki hastaneden çıkış anları yayınlanırken, dün Obregon şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

Obregon, taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu çocuğun aslında torunu olduğunu itiraf etti. Obregon, "O benim kızım değil, aslında benim torunum" dedi.

Obregon'un 2021'de 27 yaşında yaşamını yitiren oğlu Alessio'nun spermiyle torun sahibi olduğunu söyledi.

Obregon, "Bu Aless’in son dileğiyle, dünyaya bir çocuk getirmek. Bilmeniz gereken ilk şey bu benim kızım değil, benim torunum. Bu Aless’in kızı. Gerçeğin bilinmesini istiyorum çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. Bu bir gurur ve bir mucize" ifadesini kullandı.

Bir döneme damga vuran Ana Sandra Lequio Obregon, yasal olarak yeni doğan bebeğin annesi olduğunu söyledi.

Obregon, "Taşıyıcı annelik sürecine Alessio öldüğü gün başladık. O günden beri her gün Aless'in kızını dünyaya getirmek için yaşadım. Alessio spermlerini bırakmıştı" dedi.

Öte yandan İspanyol magazin dergisi Lecturas, Hollywood’da yaşayan Küba asıllı bir kadının taşıyıcı annelik yaptığını duyurdu.

