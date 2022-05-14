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Öldü sanılan kadın, tabuta vurarak son anda kurtuldu

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Öldü sanılan kadın, tabuta vurarak son anda kurtuldu

 
Peru’da yaşayan 36 yaşındaki Rosa Isabel Cespedes Callaca, Lambayeque kentinde Chiclayo-Ferrenafe otoyolunda seyir halindeki aracıyla kaza yaptı.
Olay yerine gelen yetkililer kendisiyle birlikte araçta bulunan kayınbiraderi hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı zamanda araçta bulunan Callaca’nin 5,11 ve 17 yaşlarındaki üç yeğeni durumları kritik olduğu için hastaneye kaldırıldı.
Callaca’nın vefat haberinin verilmesinden sonra aile yaşlı kadın için bir cenaze töreni düzenledi. Ancak tören sırasında oldukça ilginç bir an yaşandı. Callaca içinde bulunduğu tabuttan kurtulmak için tahtalara vurmaya başladı.
Tabuttan gelen sesleri fark eden kalabalık ise şoke oldu ve töreni yarıda kesti. Ölen kadının tabutunu açan aile Callaca’nın yaşamsal faaliyetler gösterdiğini fark etti.
 
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