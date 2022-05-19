Okyanuslar giderek ısınıyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), çarşamba günü yaptığı açıklamada, okyanusların geçen yıl rekor kırıp en sıcak ve asidik seviyelerine ulaştığını açıkladı.

WMO, yıllık açıkladığı “Küresel İklimin Durumu” raporunda iklim değişikliğinin yol açtığı bir dizi kargaşayı ayrıntılı olarak açıklarken, okyanusların en çarpıcı uç noktaları gördüğünü belirtti. Buna göre, eriyen buz tabakaları 2021’de deniz seviyelerini yeni zirvelere çıkarıyor.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas yaptığı açıklamada, “İklimimiz gözlerimizin önünde değişiyor. İnsan kaynaklı sera gazları tarafından hapsedilen ısı, gelecek nesiller için gezegeni ısıtacak” dedi.



Birleşmiş Milletler yetkilileri de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin küresel iklim taahhütlerini tehdit ettiği konusunda WMO’yu uyardı.

Reuters’ta yer alan habere göre, rapor, insanlığın sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltması gerektiği konusunda uyaran son BM iklim değerlendirmesini takip ediyor.

Taalas gazetecilere verdiği demeçte, Covid-19 salgını ve Ukrayna’daki savaş gibi diğer krizler manşetlerde yer alırken iklim zorlukları için yayın süresinin yetersiz olduğunu söyledi.

“EN SICAK” REKORU KIRILAN BİR YIL DAHA GÖREBİLİRİZ

WMO raporu, 2021’de iklimi ısıtan karbondioksit ve metan seviyelerinin önceki rekorları aştığını ortaya koydu.

Küresel olarak, geçen yıl ortalama sıcaklık, sanayi öncesi ortalamanın 1,11 santigrat derece üzerindeydi.

Taalas, “Kayıtlara göre ‘en sıcak rekoru’ kırılan bir yıl daha görmemiz an meselesi” diyor.

Okyanuslar, ısınma ve emisyonların çoğunu taşıyor. Su kütleleri, Dünya’nın birikmiş ısısının yaklaşık %90’ını ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının %23’ünü emiyor.

Raporda, okyanusun son 20 yılda belirgin şekilde daha hızlı ısındığı, 2021’de yeni bir zirveye ulaştığı ve daha da ısınmasının beklendiği belirtildi. Bu değişikliğin tersine dönmesinin ise muhtemelen yüzyıllar veya bin yıl alacağı açıklandı.