Öfke sokağa taştı

Ülke tarihinin en büyük tren kazasını geçiren Yunanistan’da yaşanan gerilim ve öfke sokaklara taştı, binlerce gösterici polisle çatıştı

Yunanistan’da meydana gelen tren kazası, ülkeyi ayağa kaldırdı. Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis'in istifasını açıklaması, tepkileri dindirmeye yetmedi.

Tren kazasının ardından Atina, Selanik ve Larisa kentlerinde protestolar düzenlendi. Atina'da yaklaşık bin kişinin katıldığı protesto, Tren İşleri Müdürlüğü ofislerinin bulunduğu binanın önünde gerçekleştirildi. Binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşıdı. Göstericiler, ülkede demiryollarının yenilenmemesinden şirketi sorumlu tutarak “Bu kaza geliyorum diyordu” sloganları attı.

Protestoculardan bazıları binanın camlarına ve polise taş attı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Öte yandan, tren kazasında ölen öğrencilerin arkadaşların ülkedeki çeşitli üniversitelerde anma törenleri düzenledi.

