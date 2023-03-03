banner913
banner885
Tren kazasında kayıp olan iki Kıbrıslı öğrencinin öldüğü kesinleşti
Tren kazasında kayıp olan iki Kıbrıslı öğrencinin öldüğü kesinleşti
0 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
4 0
 
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
14 0
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
17 0
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
13 0
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
24 0
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
20 0
banner915

Öfke sokağa taştı

banner476

Ülke tarihinin en büyük tren kazasını geçiren Yunanistan’da yaşanan gerilim ve öfke sokaklara taştı, binlerce gösterici polisle çatıştı

banner825
Öfke sokağa taştı
Yunanistan’da meydana gelen tren kazası, ülkeyi ayağa kaldırdı. Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis'in istifasını açıklaması, tepkileri dindirmeye yetmedi.
Tren kazasının ardından Atina, Selanik ve Larisa kentlerinde protestolar düzenlendi. Atina'da yaklaşık bin kişinin katıldığı protesto, Tren İşleri Müdürlüğü ofislerinin bulunduğu binanın önünde gerçekleştirildi. Binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşıdı. Göstericiler, ülkede demiryollarının yenilenmemesinden şirketi sorumlu tutarak “Bu kaza geliyorum diyordu” sloganları attı.
Protestoculardan bazıları binanın camlarına ve polise taş attı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Öte yandan, tren kazasında ölen öğrencilerin arkadaşların ülkedeki çeşitli üniversitelerde anma törenleri düzenledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.