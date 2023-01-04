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Oda arkadaşının oksijen maskesini kapatan nine Türk çıktı

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Almanya'da geçen aylarda bir hasta, oda arkadaşının oksijen destek ünitesi gürültü yapıyor diye kapatmış ve hastanın ölümüne sebep olmuştu. Öldürmeye sebep olan kişinin de ölen kişinin de Türk olduğu ortaya çıktı

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Oda arkadaşının oksijen maskesini kapatan nine Türk çıktı
Almanya’nın Mannheim kentinde corona virüsüne yakalandığı için Mannheim Diakonissen- Hastanesi‘ne kaldırılan Hilal K. (79), yatak komşusu olan başka bir Türk kadın Hatun C. (72) yüzünden hayatını kaybetti. Yaşlı kadının çilesi öldükten sonra da bitmedi. Bu kez beyni, hastane tarafından ailesine haber verilmeden çıkarıldı ve Hilal K., beyni olmadan defnedildi.
Olayın 30 Kasım akşamı yaşandığı ve corona virüsü nedeniyle oksijen tüpüne bağlı olan Hilal K., yavaş yavaş iyileşmeye başlarken şok eden olay gerçekleşti. Hastaneden alınan bilgiye göre, Hilal K’nin yatak komşusu olan Hatun C., çok gürültü yapıyor diye o gece iki kez solunum cihazını kapattı. Hilal nine nefes alamadığı için can verdi ama hemşireler yetişip suni teneffüsle hayata döndürdü. Ancak yaşlı kadın kısa süre sonra öldü.
Bu olayın acısı bitmeden aile yeni bir olayla sarsıldı… Hilal K.’nın kızı Saadet Ö. (48), annesinin cenazesini beyni olmadan devraldıklarını ve öyle defnetmek zorunda kaldıklarını anlattı. Bunun için kendilerinden izin alınmadığını belirten Saadet Ö., bu durumun kendilerini çok üzdüğünü belirtiyor.
Ortada bir cinayet şüphesi varken, ailenin bu tavrı şaşırttı. Mannheim ve Almanya bu olayla çalkalanırken, aile şimdi en azından bir özür beklediklerini söylüyor.
 
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