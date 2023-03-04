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"Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim"

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim." çağrısında bulundu.

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"Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim"
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim." çağrısında bulundu.


 
5 Mart Silahsızlanma ve Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Uluslararası Farkındalık Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Guterres, küresel boyutta askeri harcamaların rekor seviyelere ulaştığına dikkati çekti.
 
Guterres, uluslararası alanda giderek belirginleşen güvensizlik ortamı ve küresel çatışmalar nedeniyle bu durumun çatışma riskini artırdığına işaret etti.
 
Barış, silahsızlanma ve nükleer yayılmanın önlenmesine yapılan yatırımın ortak geleceğe yatırım olduğunun altını çizen Guterres, "Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim. Bu ve bunlar gibi silah sistemlerinin dünyamızda yeri yok." ifadelerini kullandı.
 
Guterres, bu silah sistemlerinin insanlığı tehdit etmeye devam ettiğini kaydetti.
 
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