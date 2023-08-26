Nijer'den Fransa'ya büyük şok! 48 saat süre verildi

Nijer’de cunta yönetimi, Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’nin ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini açıkladı.

Nijer’de ordunun 26 Temmuz’da yönetime el koymasının ardından ülkede patlak veren siyasi kriz sürüyor. Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Fransız hükümetinin Nijer'in çıkarlarına karşı eylemleri nedeniyle Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi” ifadeleri kullanıldı.

FRANSIZ ASKERİ ÜSSÜNDE PROTESTO

Başkent Niamey’de yer alan Fransız askeri üssünde toplanan binlerce cunta destekçisi, Fransa’yı ve ECOWAS’ı protesto etti. “Kahrolsun Fransa, Kahrolsun ECOWAS” sloganları atan protestocular Rusya ve Nijer bayraklarını dalgalandırarak yeni yönetimin lideri Abdourahmane Tchiani’ye destek mesajı verdi. Cunta yönetiminin destekçilerinden protestoya katılan Aziz Rabeh Ali, “Fransızların gitmesini sağlayacağız. ECOWAS bağımsız değil. Fransa tarafından manipüle ediliyor ve dış etki var” dedi.

DARBECİLER KABİNEYİ AÇIKLADI

Başbakanlığa getirilen Lamine Zeine Ali Mahamane, aynı zamanda Ekonomi ve Finans Bakanlığı görevlerini de yürütecek. Devlet kanalında darbe bildirisini okuyan Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ise Gençlik ve Spor Bakanı oldu. Bölge ülkeleri tarafından Bazoum’un serbest bırakılması çağrılarına rağmen oluşturulan kabinede, atamalar darbe lideri General Abdourahmane Tchiani tarafından gerçekleştirildi.

NİJER'E ASKERİ MÜDAHALE MESAJLARI

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ordunun yönetime el koyduğu Nijer’e askeri müdahale için senatodan destek istedi. Öte yandan Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Nijer'e askeri müdahalede bulunmaya karar vermesi halinde Senegal’in buna destek vereceğini açıkladı.