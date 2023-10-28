Netanyahu'dan "Yeşaya kehanetleri" vurgusu

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik kara harekatına hazırlandığını açıklarken; "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetlerini göreceğiz" ifadelerini kullandı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik kara harekatına hazırlandığını açıklarken; "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetlerini göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler dünya basınında geniş yer buldu ve üzerine analizler yapıldı. Peki, "Yeşaya kehanetleri" nelerdir?", Netanyahu bu ifadeyle neyi işaret etti?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Yeşaya kehanetlerine atıf yaptığı konu, “Yahudi Krallığı” ve sözde vaat edilmiş toprakları içeriyor.

Yahudi geleneğin kutsal kitapları arasında yer alan Tanah’ta, peygamberlerden Yeşaya; "Yahudilerin krallığı" yıkılsa da, daha sonra büyük bir İsrail devleti kurulacağı kehanetinde bulunuyor.

Siyonizmin “Büyük İsrail” idealini kapsayan bu inanıştaki coğrafya; Tevrat metinlerinde; “Mısır Irmağı’ndan Fırat Irmağı’na kadar uzanan topraklar" olarak tasvir ediliyor.

Yeşaya'nın kehanetleri arasında "insanlığı kurtaracak bir meshin geleceği" de yer alıyor. Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın gelişiyle bu kehanetin gerçekleştiğine inanıyorlar.

