banner762
banner815
57 0
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
7 0
 
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
34 0
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
37 0
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
54 0
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
26 0
Şöhretler Atatürk’te sahaya çıktılar
Şöhretler Atatürk’te sahaya çıktılar
124 0
banner797
banner794

Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu

banner476

Nepal'in dağlık kesiminde dün kaybolan içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın enkazı tespit edilirken 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

banner825
Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu

India Today'in Nepalli emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, dün dağ kasabası Jomsom'a varmak üzere Pokhara'dan kalkan ancak bir süre sonra kuleyle irtibatı kesilen Tara Air'e ait uçağın, Mustang bölgesindeki Thasang civarında 14 bin 500 fit irtifada seyir halindeyken dağa çarptığı belirlendi.



Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu: 16 kişinin bedenine ulaşıldı - 2

Yetkililer, 3 kişilik mürettebat ile 19 yolcunun bulunduğu uçaktan 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Phadindra Mani Pokhrel, yapılan ön değerlendirmelere göre, uçaktakilerden kurtulan olmadığını söyledi.


Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu: 16 kişinin bedenine ulaşıldı - 3

Pokhrel, resmi açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

Olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor.


Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu: 16 kişinin bedenine ulaşıldı - 4

Nepal Sivil Havacılık İdaresinden dün yapılan açıklamada, dağ kasabası Jomsom'a varmak üzere Pokhara'dan kalkan Tara Air'e ait uçağın, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle temasının kesildiği belirtilmişti.


Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu: 16 kişinin bedenine ulaşıldı - 5

Bunun ardından, Mustang bölgesindeki Khaibang civarında başlatılan uçağı arama çalışmalarına havanın kararması ve kötü hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Uçakta 4'ü Hint, 2'si Alman 22 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.