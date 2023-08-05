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Nehirde yüzen futbolcuyu timsah diri diri yuttu

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Korkunç olay Kosta Rika'da yaşandı. İki çocuk babası 29 yaşındaki Kosta Rikalı futbolcu, serinlemek için girdiği nehire atladıktan dakikalar sonra arkadaşı ve kuzeninin önünde bir timsah tarafından diri diri öldürüldü

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Nehirde yüzen futbolcuyu timsah diri diri yuttu
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Bölge halkı, acil durum ekiplerinin gelmesini beklerken, genç futbolcunun cesedinin suda sürüklenmesine tanık oldu.
Köylülerin timsahı sopalarla döverek kurbanın cesedini timsahın ağzından düşürmeye çalıştı.
Kurbanın Deportivo Rio Cana'da forma giyen Jesus Alberto Lopez Ortiz olduğu açıklandı.
Polis tarafından yapılan açıklamada "Maalesef timsah onu Canas Nehri'nde suyun içine çekti. Timsahın uyguladığı baskı nedeniyle boğularak ölmüş olabilir" denildi.
29 yaşındaki futbolcunun uğradığı ölümcül timsah saldırısına tanık olanlar 'Chucho' lakaplı futbolcunun köprüden Canas Nehri'ne atladığını anlattı.
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