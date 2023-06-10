Mucizenin fotoğrafı!

Uçağı Amazon ormanlarına düşen dört çocuk, kazadan 40 gün sonra mucizevi bir şekilde canlı bulundu

Kolombiya’da 1 Mayıs’ta içerisinde mürettebatta dahil olmak üzere 7 kişilik bir uçağın düştüğü haberi ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Kaza, dev ağaçların 40 metreye kadar büyüyebildiği ve şiddetli yağışların yaygın olduğu Guaviare ve Caquetá arasındaki sınırda meydana geldi. Yetkililer, uçağın düşmesine neyin neden olduğunu henüz açıklamadı. Uçak ormanlık bir yerden Kolombiya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki ana şehirlerden biri olan San Jose del Guaviare'ye uçuyordu.

Amazon ormanlarına düştüğü tespit edilen uçağın enkazına 17 Mayıs’ta ulaşıldı. Enkazda pilot dahil olmak üzere 3 yetişkinin cansız bedenine ulaşıldı. Ancak uçağın içinde bulduğu tespit edilen dört çocuğun izine rastlanmadı. Çocuklara ulaşabilmek için geniş bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DÜNYA BU MUCİZEYİ KONUŞUYOR

Anneleri Magdalena Mucutui Valencia kazada hayatını kaybeden dört çocuk kazadan 40 gün sonra canlı olarak bulundu. Askeri kaynaklar Cuma günü Kolombiya basınına verdiği demeçte, çocukların ormanda 40 gün tek başlarına kaldıktan sonra sağ olarak bulunduklarını söyledi. Açıklamada çocukların susuz kaldıkları ve böcek ısırıkları olduğu ancak bunun dışında durumlarının iyi olduğu söylendi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu" dedi.