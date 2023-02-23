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Mozambik'teki kolera salgınında can kaybı 37'ye yükseldi

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Mozambik'te kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

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Mozambik'teki kolera salgınında can kaybı 37'ye yükseldi

Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago, salgın nedeniyle yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.

Şimdiye kadar 5 binden fazla vaka tespit ettiklerini kaydeden Tiago, kolera salgınıyla mücadele için aşı temin ettiklerini ve bu hafta içinde aşı kampanyasına başlayacaklarını duyurdu.

Tiago, ülke çapında 700 bin kişiye kolera aşısı yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sayesinde yıllardır azalış gösteren kolera vakaları, iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden artmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakası tespit edilen ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.

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