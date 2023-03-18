Michael Jordan'ın 1998 NBA finali ayakkabıları açık artırmada

1998 yılında, Michael Jordan'ın NBA final maçında giydiği ayakkabı, satışa çıkarılıyor. Ayakkabının açık artırma rekoru kırması bekleniyor.
Jordan'a maçı kazandıran ayakkabı, önümüzdeki ay New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde satılacak. 3-11 Nisan tarihleri arasında online olarak açık artırmaya çıkarılacak ayakkabının 4 milyon dolar civarında satılması bekleniyor.
Jordan'ın kariyerinin başlarındayken giydiği bir başka spor ayakkabı, 2021 yılında yapılan açık artırmada, 1,47 milyon dolara satılmıştı.
İlk kez bir spor ayakkabı 1 milyon doların üzerinde satılarak o dönemde rekor kırılmıştı. Şimdi bu rekorun geçilmesi bekleniyor.
2023, JORDAN YILI İLAN EDİLDİ
Satış, NBA yıldızının 23 numaralı ikonik formasına atıfta bulunan "Jordan Yılı"nda gerçekleşecek.
Ocak ayında Air Jordan, rap şarkıcısı The Notorious B.I.G. anısına tasarlanan 13 çift retro spor ayakkabıyı açık artırmaya çıkarmak için Sotheby's ile ortaklık kurdu. Tüm ayakkabılar, 5 bin dolarlık satış tahminlerini kat kat aştı ve en yüksek satış 32 bin dolardan fazla oldu.
FORMA SATIŞI TARİHE GEÇTİ
Geçen yıl, yine 1998 finallerinde Jordan'ın giydiği birinci maç forması, Sotheby's müzayedesinde 10,1 milyon dolara alıcı bulduğunda müzayedede satılan en pahalı spor hatırası olarak tarihe geçti.
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