Mezun olamayınca kaçırılma numarası yaptı

23 yaşındaki Chloe Stein'e, üniversite mezunu olamayınca kaçırılma numarası yaptı. Hakkında dava açılan Stein, yanlış ihbar yapma, asılsız suç ihbarında bulunma, kanunu engelleme ve kamu düzenini bozma suçlarından yargılanıyor

ABD'de yaşayan 23 yaşındaki Chloe Stein, üniversiteden mezun olamamasının utancından kurtulmak için kaçırılma numarası yapmakla suçlanıyor. NBC News'in haberine göre 23 yaşındaki Chloe Stein'e, bir kamu güvenliği kurumuna yanlış bildirim yapma, asılsız suç ihbarında bulunma, kanunu engelleme ve kamu düzenini bozma suçları isnat edildi.

Stein'in Volkswagen Beetle'ının pazartesi gecesi Kuzey Greengate Yolu yakınlarında bir yol kenarında terk edilmiş olarak bulunmasının ardından eyalet polisi kamuya açık bir alarm verdi. Salı günü basın toplantısı düzenleyen Eyalet Polisi'nden Steve Limani, Stein'ın erkek arkadaşının bildirdiklerini ifade etti. İddiaya göre Stein'dan polis tarafından durdurulduğunu söyleyen bir mesaj alan sevgilisi, onu defalarca arasa da ulaşamamış. Limani, departmanının K-9 birimleriyle bazı bölgeleri taradığını ve Stein'ı aramak için helikopter kullandığını, ardından salı gecesi aldıkları bir ihbarın kendilerini Jeannette kentinde Stein'in saklandığı eve götürdüğünü belirtti.

Stein, bu konuta "kendisini polis memuru olarak tanıtan kimliği belirsiz bir erkek tarafından" silah zoruyla götürüldüğünü öne sürdü. Ancak yetkililer kısa süre içinde Stein'in olaya dair anlattıklarının mantıklı olmadığını fark etti. Penn State Üniversitesi yetkilileri, Stein'in üniversitede öğrenci olduğu yönündeki başta bildirilen haberleri yalanladı.

Limani, "Bu telefon görüşmesi sırasında Stein'in, mezuniyetine de az bir süre kalmışken epeydir, neredeyse bir, belki de iki yıldan fazla süredir üniversiteye gitmediğini öğrendik" dedi. Bu bizi Stein'in gerçekten de herhangi bir zamanda polisle etkileşime girmediği, polis tarafından çevrilmediği yönüne götürdü.

