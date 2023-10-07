banner913
banner932
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
12 0
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
6 0
 
Kişmir’in davası ertelendi
Kişmir’in davası ertelendi
19 0
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
87 0
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
81 0
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
22 0
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
63 0
banner964

Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem

banner476

banner974
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
banner971

Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Oaxaca eyaletine bağlı Cuauhtemoc bölgesi yakınları olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 108 kilometre derinlikte meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan, eyaletin başkenti Oaxaca de Juarez'de deprem güçlü şekilde hissedildi.

Deprem sırasında amfi tiyatroda performans gösteren bir grup sahneden indirildi.

Oaxaca Valisi Salomon Jara Cruz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, halka sakin kalmaları çağrısında bulunarak, yetkililerin eyalet genelinde depremin etkilerini kontrol ettiğini bildirdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.