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Meksika'da çeteler çatıştı: Çok sayıda kişi öldü

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Meksika'nın Michoacan eyaletinde çeteler arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada çok sayıda kişinin öldüğü öğrenilirken, 6 araç da ateşe verildi.

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Meksika'da çeteler çatıştı: Çok sayıda kişi öldü
 basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tuzantla kentinde, rakip çeteler birbirlerine saldırdı.

Saatlerce süren çatışma sonucu çok sayıda kişinin öldüğü iddia edildi. Bölgede 6 yanmış araç bulundu.

Takviye ekiplerin gelmesiyle güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Eyalet Başsavcılığı, olaylara ilişkin soruşturma başlattı.
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