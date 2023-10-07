Marketlerde tuvalet kağıdına alarm!

İngiltere’de pahalılığın günbegün artmasıyla birlikte, temel gıda ve temizlik malzemelerine yönelik hırsızlık olayları da artmaya başladı. Dünyaca ünlü bir süpermarketler zinciri Tesco ise bu duruma çareyi tuvalet rulolarına güvenlik etiketleri yapıştırmakta buldu

Süpermarketler zinciri Tesco, İngiltere’deki marketlerde hırsızlığın kontrolden çıkmasıyla birlikte, tuvalet rulolarına güvenlik alarmı görevini gören etiketler yapıştırdı.Etiketler, hırsızlık oranının ülkedeki en yüksek seviyelerde olduğu güney Londra’daki Tesco Express’te, fiyatı £3,75 olan dörtlü paket tuvalet kağıdı üzerinde görüldü.Hırsızlar tuvalet kağıdını ödemeden marketten gizlice çıkarmaya çalıştığında etiketler alarmı çalıştırıyor. Bromley’deki mağazada ruloların parasını ödeyen bir müşteri, “Etiketlerin orada olduğunu ancak mağazadan çıktığımızda fark ettik ve alarmlar çalmaya başladı ki bu oldukça utanç vericiydi.” şeklinde konuştu. Bromley ülkedeki en yüksek hırsızlık oranlarından birine sahip.Londra Üniversitesi City’den kriminoloji profesörü Emmeline Taylor, suç çetelerinin sipariş üzerine alkol, bebek maması, şekerleme ve et için toplu olarak hırsızlık yaptığını söyledi.İngiltere ve Galler’de polis tarafından geçtiğimiz yıl kaydedilen 342.343 hırsızlık suçu vardı; önceki 12 ayda bu sayı 275.076’ydı.Mağazanın bulunduğu aynı suç kayıt alanının sınırında bulunan yakındaki Bromley South’ta, son istatistikler 1000 kişi başına 216 suç olduğunu ve %20’sinin hırsızlık olarak sınıflandırıldığını gösteriyor. Genel olarak mağaza hırsızlığı, Bromley ilçesinde bildirilen 2.200 suçla %8’ini oluşturuyor, bu oran bu yıl %10’a kadar çıktı.Tuvalet kağıdı etiketleri, diğer eşyaların ekstra güvenlik önlemlerine tabi tutulmasının ardından geldi.