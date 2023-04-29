Mahkeme’den mesai saatlerinde alkol alan işçi ile ilgili ilginç karar

İspanya'da mesai saatlerinde 3 litre bira içtiği için işten çıkarılan bir elektrik teknisyeni, mahkemede haklı bulundu.
Murcia bölgesindeki mahkeme, iş saatleri içinde bira, şarap ve brandy içtiği görülen teknisyenin işine son veren şirketi haksız buldu. Mahkemeye göre şirket, alkolün etkisiyle teknisyenin iş yapabilecek durumda olmadığı konusunda yeterince kanıt sunamadı.
Çalışanın alkol tüketimi sonrası çalışabileceğine hükmeden yargıç, şirketin teknisyeni yeniden işe almasına ya da 47 bin euro tazminat ödemesine karar verdi. Yargıç ayrıca şirketin Murcia bölgesindeki yaz sıcaklarının çalışanları üzerindeki etkisini dikkate almadığını da belirtti.
MAHKEME İŞ KURALLARINA AYKIRI BULMADI
27 yıl boyunca aynı şirkette çalışan teknisyen, patronlar tarafından görevlendirilen bir özel dedektifin takibi sonrası mesai saatlerinde içki içtiği belirlenince 2021'de işten çıkarılmıştı. Adamın sabah erken saatlerde içki içmeye başladığı ve gün boyunca büyük miktarda bira tükettiği ortaya çıkmıştı.
Mahkeme, çalışanın yemek aralarında bira içmesinin iş kurallarına aykırı olmadığını, sıcak havanın da dikkate alması gerektiğini savundu.
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