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Macron, Afrika’daki Fransız askeri üslerini azaltacaklarını duyurdu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yeni Afrika stratejisi kapsamında kıtaya ait kültür varlıklarının iadesini sağlayacak yasa tasarısını parlamentoya sunacaklarını açıkladı

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Macron, Afrika’daki Fransız askeri üslerini azaltacaklarını duyurdu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yeni Afrika stratejisi kapsamında Afrika’daki Fransız askeri üslerin sayısını azaltacaklarını belirtti.
Macron, 1-5 Mart'ta 4 Afrika ülkesine yapacağı resmi ziyaretler öncesi Elysee Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında ülkesinin yeni Afrika stratejisini açıkladı.
"Fransa'nın Afrika’daki askerli üstlerinde bir dönüşüme giderek, özellikle kıtadaki işgücünü azaltacağını" kaydeden Macron, bu dönüşümü ülkesinin Afrika’daki çehresini değiştirmek, Fransa karşıtlarının bahane olarak kullandığı "geçmişin mirasından uzaklaşmak" için istediklerini ifade etti.
Emmanuel Macron, ayrıca gelecek haftalarda Afrika’ya ait kültür varlıklarının kıtaya iadesine dair bir çerçeve yasasının Kültür Bakanı tarafından parlamentoya sunulacağını aktararak, bunun daha geniş bir çevre, Avrupa tarafından benimsenen bir yaklaşım olmasını umduklarını söyledi.
Fransa, Ağustos 2014’ten bu yana Mali'de konuşlu Fransız Barkhane Operasyonu'nu, Bamako yönetiminin Paris ile ilişkilerinin gerilmesi üzerine Haziran 2022'de sonlandırmak zorunda kalmış, tüm askerlerini bu ülkeden çekmişti.
Paris, Burkina Faso’daki askeri hükümetin 23 Ocak’ta Fransa ile askeri işbirliğini feshettiklerini açıklamasının ardından, bu ülkede 2009’dan bu yana Sabre Operasyonu kapsamında konuşlu tüm askerlerini 19 Şubat’ta çekmek zorunda kalmıştı.
 
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