Venedikliler ise gelen turistlerin çoğunun Venedik'in tarihi ve kültüründen bir haber olduğunu belirterek "Lütfen artık gelmeyin!" çağrısı yaptı

İtalya, tarihi kenti korumak için daha fazlasını yapmazsa Venedik, UNESCO'nun "kara listesi"ne alınacak. Kurum, küresel ısınmanın etkilerinden kitle turizmine kadar uzanan onlarca sorun nedeniyle kentin "geri döndürülemez" bir hasarla karşı karşıya olduğunu belirterek Venedik'in "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"ne alınmasını tavsiye etti. Ancak, uyarının bir gün ardından Venedik'e gelen turistlerin bunu umursamadığı görüldü. Venedikliler ise gelen turistlerin çoğunun Venedik'in tarihi ve kültüründen bir haber olduğunu belirterek "Lütfen artık gelmeyin!" çağrısı yaptı.

İtalya’nın Venedik kentindeki ünlü Rialto Köprüsü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) aşırı turizmi ve küresel ısınmayı gerekçe göstererek bu su şehrinin “tehlike altındaki şehirler listesi”ne alınmasını tavsiye etmesinin ardından turistlerle dolup taştı.

TURİSTLER UYARIYI UMURSAMIYOR

AFP’nin haberine göre, selfie çeken, dondurma yalayan ve bavullarını taşıyan turistler, UNESCO'nun "geri dönüşü olmayan" hasar riski uyarısını umursamaz bir şekilde Venedik’te dolaşmaya devam etti.

ABD’li 28 yaşındaki Ashley Park, Venedik'in kalabalık olacağını bildiğini ancak bunun tatilini mahvetmediğini söyledi.

Tarihi köprüdeki kalabalık arasında #RespectVenezia (Venedik’e saygı göster) yazılı bir tişört giyen 23 yaşındaki belediye çalışanı Diego Nechifrovo ise uygunsuz davranışlarda bulunan turistlere göz kulak olmakla meşguldü.

Nechifrovo, "Bazen birinin sigarasını yere attığını ya da tişörtsüz dolaştığını görüyorum. En kötüsü ise bir keresinde bir aile Doge Sarayı'nın hemen önüne oturmuş ve piknik yapmaya başlamıştı. Birkaç hafta önce ise dikkati dağılmış bir turist selfie çekerken suya düştü.” diye konuştu.

"LÜTFEN ARTIK GELMEYİN"

Eğitimli turistlerin kentin çok sayıdaki kilise ve müzesini ziyaret edip tadını çıkardığı günlerin geride kaldığını söyleyen Claudio, "Şimdi gelenler müzenin ne olduğunu bile bilmiyor. Bu kültür turizmi değil. Sahile ya da dağlara gitmeleri gerekiyor ama buraya değil. Lütfen artık gelmeyin!" diyerek turistlerden yakındı.

Diğer taraftan, iki yıl önce Venedik, UNESCO'nun "insanlık için evrensel değeri olan" yerleri korumak üzere hükümetleri harekete geçirmeyi amaçlayan listesine girmekten, şehrin merkezinden geçen büyük yolcu gemilerine yasak getirmesiyle kıl payı kurtuldu.

evre grupları, binlerce günübirlikçi taşıyan ve kıyıya son derece yakın seyreden gemilerin Venedik'in temellerini aşındıran büyük dalgalara neden olduğu ve lagünün kırılgan ekosistemine zarar verdiği konusunda uyarıda bulundu.

Ancak gemilerin daha uzak bir sanayi limanı olan Marghera'ya yönlendirilmesi aşırı turizm sorununa çözüm getirmedi.

3,2 MİLYON YATILI ZİYARETÇİ

Resmi verilere göre geçen yıl yaklaşık 3,2 milyon turist Venedik'in tarihi merkezinde geceledi; bu sayıya geceyi burada geçirmeyen binlerce günübirlik ziyaretçi dahil değil.

BM'nin kültürel kanadı UNESCO, 1987 yılında Venedik'i "olağanüstü bir mimari şaheser" olarak kültürel miras listesine aldı, ancak "daha sürdürülebilir turizm yönetimi" ihtiyacı konusunda uyarıda bulundu.

Kuruluş, dün "genel ortak stratejik vizyon eksikliğine" atıfta bulunarak Venedik'teki ilerlemenin yetersiz olduğunu açıkladı.

