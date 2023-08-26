Lufthansa CEO’su kabin memuru oldu

Almanya’nın havayolu firması Lufthansa’nın CEO’su Jens Ritter, uçakta kabin memuru olarak yolculara hizmet etti. Bunu yapmasının nedenini ise “Başka deneyimler de yaşamak lazım” gerekçesiyle açıkladı



Çünkü Jens Ritter, Lufthansa’nın Frankfurt’tan Suudi Arabistan ve Bahreyn’e gidiş-dönüş uçaklarında

Aynı zamanda pilot olan 50 yaşındaki Ritter, yaşadığı deneyimi ve neden böyle bir değişiklik yaptığını şu şekilde açıkladı:

“Yeni içgörüler kazanmak için bazen perspektifinizi değiştirmeniz gerekir. Bu hafta Riyad’a ve Bahreyn’e uçan uçaklarımızda kabin ekiplerimize ‘ek mürettebat üyesi’ olarak eşlik ettim. Ne yolculuk ama! Uzun yıllardır Lufthansa grubunda görev yapıyorum ama hiç kabin görevlileri ile çalışma fırsatım olmamıştı. Dürüst olmak gerekirse bu deneyim benim için hem ilginç hem de zorlayıcıydı. Birkaç saat içinde ne kadar çok şey öğrendiğime şaşırdım. Kabinde görev yaptıktan sonra artık ofiste karar vermek daha farklı olacak.”

Havacılık sektöründe bu günlerde, Almanya’nın ulusal havayolu şirketi Lufthansa ’nın CEO’su Jens Ritter konuşuluyor.Çünkü Jens Ritter, Lufthansa’nın Frankfurt’tan Suudi Arabistan ve Bahreyn’e gidiş-dönüş uçaklarında kabin memuru olarak görev yaptı ve yolculara ikramda bulundu. CEO, yaşadığı deneyimi de Linkedln hesabından paylaştı.Aynı zamanda pilot olan 50 yaşındaki Ritter, yaşadığı deneyimi ve neden böyle bir değişiklik yaptığını şu şekilde açıkladı:“Yeni içgörüler kazanmak için bazen perspektifinizi değiştirmeniz gerekir. Bu hafta Riyad’a ve Bahreyn’e uçan uçaklarımızda kabin ekiplerimize ‘ek mürettebat üyesi’ olarak eşlik ettim. Ne yolculuk ama! Uzun yıllardır Lufthansa grubunda görev yapıyorum ama hiç kabin görevlileri ile çalışma fırsatım olmamıştı. Dürüst olmak gerekirse bu deneyim benim için hem ilginç hem de zorlayıcıydı. Birkaç saat içinde ne kadar çok şey öğrendiğime şaşırdım. Kabinde görev yaptıktan sonra artık ofiste karar vermek daha farklı olacak.”