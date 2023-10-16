Lübnan sınırından İsrail'e saldırı: 1 ölü

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve bir İsraillinin öldüğü bildirildi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan ilk olarak İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki bir İsrail askeri karargahına tanksavar füzesi atıldığı belirtildi. Buna karşılık İsrail ordusu, Lübnan’da füzelerin fırlatıldığı alanları bombaladığını duyurdu.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan’dan düzenlenen saldırıda 40 yaşında bir İsrailli öldü.

Saldırıda 2’si orta derecede, 1’i hafif olmak üzere 3 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

HİZBULLAH SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Hizbullah Hareketi, İsrail'e yönelik tanksavar füzesi ile yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, İsrail'in Şabaa beldesinde 2 Lübnanlı sivili öldürmesine yanıt olarak bugün füze ile saldırı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in sınır üzerinde yer alan Rmeyş ve Ramya beldelerinin yakınlarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

Hizbullah, İsrail tankını hedef aldığını, ölü ve yaralılar olduğunu ileri sürdü.

Hizbullah, yaptığı açıklamayla, askeri noktaya saldırıdan sonra bu sefer İsrail'e ait tanka yeni bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, tankın direkt hedef alındığı, İsrailli askerler arasında ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.

