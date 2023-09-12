Libya'da sel felaketinde acı bilanço büyüyor

Libya'nın doğusunda, dün başlayan yağışlar nedeniyle sadece Derne kentinde meydana gelen selde ölü sayısı 5 bin 200'e ulaştı. Kızılhaç, sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu. Selde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ve selin etkili olduğu kentler 'afet bölgesi' ilan edildi

Libya'nın doğusunda Orta Akdeniz'de, dün öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen selin etkisi sürüyor.

Ülkenin Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkisi altına alan yağışlar 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harraz, saat 17.00'de yaptığı açıklamada, "Sel felaketinde yalnızca Derne'de 5 bin 200 kişi öldü" dedi. Kızılhaç ise 12.30'da yaptığı açıklamada, kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.

BİR MAHALLE TAŞLARLA DOLDU

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Suse Belediye Başkanı Vail Berik, Suse'de şimdiye kadar 50 ailenin kayıp olduğunu ve kentin bir mahallesinin selin sürüklediği taşlarla tamamen dolduğunu belirtti.

DERNE'DEKİ YOL VE KÖPRÜ AĞI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkenin doğusunu vuran sel felaketi nedeniyle Derne'deki yol ve köprü ağının tamamen çöktüğünü, yeniden inşa edilmesi için 300 milyon dinara (yaklaşık 67 milyon dolar) ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ulusal Birlik Hükümeti Yollar ve Köprüler Dairesi Başkanı Hüseyin Suveydan, ülkenin doğusunda şehir ve köyleri bağlayan çok sayıda yol ve köprünün çöktüğüne dikkati çekerek, bu durumun afetten etkilenen şehirlere yardım ulaştırılmasına engel olduğunu belirtti.

DERNE'DEKİ HASTANE KULLANILAMAZ DURUMDA

Sağlık Bakanlığından ismini vermek istemeyen yetkili, selden etkilenen kentlerdeki duruma ilişkin verdiği bilgilerde, erne başta olmak üzere selden zarar gören kentlerdeki sağlık durumunu "felaket" şeklinde niteleyerek, binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi, Derne'deki hastanenin kullanılamaz durumda olduğunu, yaralıların ve ölülerin sahra hastanelerine nakledildiğini belirtti.

Bakanlığın acil tıbbi malzeme ve sağlık ekibini taşıyan bir uçağı bölgeye gönderdiğini, sağlık ekiplerinin yer aldığı konvoyun da ülkenin doğusundaki Bingazi kentine ulaştığını kaydeden yetkili, malzemeleri sahra hastanelerine dağıtma işleminin sürdüğünü söyledi.



'AFET BÖLGESİ' VE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Sel nedeniyle Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

Libya hükümetine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, selden etkilenen yerleşim yerlerinin "afet bölgesi" ilan edilmesine ilişkin kararname yayımlanmıştı.

Dibeybe, ayrıca, tüm kamu yetkililerine sel felaketiyle ilgili acil ve istisnai önlemler almaları talimatı vermişti.

Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuş ve selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

Fotoğraf: AA

YAĞIŞ MİKTARI 400 MİLİMETREYİ GÖSTERDİ

Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini belirtmişti.

Hammude, afetin etkilerine hızlı müdahale için yerel yetkililerle acil durum biriminin oluşturulması ve selden etkilenen bölgelere 60 milyon dinar (yaklaşık 12 milyon dolar) tahsis edilmesi gibi bir dizi kararın alındığını ifade etmişti.