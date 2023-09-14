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Libya'da ölü sayısı 6 bini geçti

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Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6 bini aştı, binlerce kişi ise hala kayıp. Kızılhaç da ülkedeki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu

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Libya'da ölü sayısı 6 bini geçti
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Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.
Ülkede 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde binlerce kişi öldü, binlerce kişi de kayıp.
Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6 binin üzerine çıktı, binlerce kişi ise hala kayıp.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkilisi, "Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kişi hala kayıp" açıklamasını yaptı.
Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse gibi şehirlerde 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde Derne kenti en çok hasara ve en çok can kaybına maruz kaldı.
Libya'nın doğusunda, Akdeniz kıyısında yer alan, kuzeyde Akdeniz ve güneyde Yeşil Dağ tepeleriyle çevrelenen ve ortasından vadi geçen Derne, sel sularının etkisiyle büyük bir felakete uğradı.
Derne'yi ikiye bölen vadi, "Daniel" fırtınasının neden olduğu yağmur sularıyla doldu ve su seviyesi eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yükselerek vadideki suyu tutan en önemli iki baraj üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu ve sel suları barajların çökmesine neden oldu.
Libyalı tarihçi Ferac Davud ed-Dernavi, Derne'nin yarısının vadinin alt tarafında kalması nedeniyle kentteki maddi zararın ve ölümlerin çok olduğunu belirtti.
Derne'nin, kentin güneyinden gelen tüm yağmur sularının döküldüğü bir noktada olduğunu ifade eden Dernavi, "Daniel fırtınasının etkili olmasının ardından kentte yağmur sularını tutan iki baraj çöktü. Bu, tam bir felaketti." dedi.
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