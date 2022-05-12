Kuşlar aşırı sıcak nedeniyle gökten düşmeye başladı

Aşırı sıcakların can aldığı Hindistan’da su kaynaklarının kuruması nedeniyle binlerce kuş gökten yere düşmeye başladı. Halk, sıcaklardan susuz kalan ve uçamayacak hale gelen kuşları toplayarak veterinerlere taşıyor.

Aşırı sıcaklarla mücadele eden Hindistan'da susuz kalan kuşlar gökten düşmeye başladı.

Al Jazeera'nin haberine göre, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde onlarca kuşun susuz ve yorgun halde yere düşmesi endişe yarattı. Halk, sıcaklardan uçamayacak hale gelen kuşları toplayarak veterinerlere taşıyor.

Ahmedabad'daki bir hayvan hastanesi, son haftalarda binlerce kuşun tedavi için getirildiğini açıkladı. Kuşları kurtarma çalışmalarına katılan bir kişi de, gökten düşen kuş sayısının hızla arttığını söyledi. Veteriner hekimler, güçten düşen kuşları şırıngayla su ve vitamin vererek hayata döndürmeye çalışıyor.

Aşırı sıcaklar sadece kuşları değil birçok hayvanı etkiledi.

HASTANELER ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Eyalette aşırı sıcaklar nedeniyle su kaynaklarının kurumaya başlaması yetkilileri alarm durumuna geçirdi. Birçok hastanede güneş çarpması ve sıcak havayla bağlantılı rahatsızlıklar için özel birimler kuruldu.

Sıcaklığın bazı yerlerde 45 dereceyi aşmasıyla ülkede çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Başbakan Narendra Modi de artan yangın tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıklarının daha da artacağına dikkat çekiyor. Imperial College London'dan bilim insanı Friederike Otto, son dönemde Güney Asya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak görülen en ölümcül aşırı hava olaylarından biri olduğunu belirtti.