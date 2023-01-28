Kuş pisliğiyle kaplı tablo sanat eseri çıktı

New York'ta bir barakada kuş pislikleriyle kaplı bir yağlı boya tablonun ender bir sanat eseri olduğu keşfedildi. Eserin, 17. yüzyıldan kalma ünlü ressam Anthony van Dyck tarafından yapıldığı belirtildi ve Sotheby's, tablonun 2 ila 3 milyon dolar arasında satılmasını bekliyor.
Sakallı, yaşlı bir adamın çıplak bir şekilde bir taburede otururken tasvir edildiği tablonun, 17. yüzyılda yaşamış ünlü ressam Anthony van Dyck tarafından yapıldığı belirtildi.
Tablonun, 1615-1618 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Sanat koleksiyoncusu Albert B. Roberts, resmi 20. yüzyılın sonlarında New York, Kinderhook’ta bir çiftlik kulübesinde buldu. Ve Roberts, parçayı 600 dolara satın aldı.
Bir sanat tarihçisi olan Susan Barnes, tablonun Aziz Jerome ve Melek adlı eserinin taslağı olduğunu belirledi. Barnes, yaklaşık bir metre uzunluğundaki tablonun Van Dyck’in bu tür ölçekte hayatta kalan yalnızca iki çalışmasından biri olduğunu söyledi.
Sotheby’s’den Christopher Apostle, “Gerçekten sergilenmek için tasarlanmamış. Sanatçı, daha sonra başvurmak üzere onları genellikle stüdyoda tutuyordu” dedi.
Şu anda Roberts’a ait olan tablo, önümüzdeki perşembe satışa sunuluyor. Gelirin bir kısmı, sanatçılara, diğer yaratıcı kişilere ve hayır kurumlarına mali destek sağlayan Albert B. Roberts Vakfı’na gidecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.