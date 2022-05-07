banner762
banner815
Annelerimizi unutmayalım
Annelerimizi unutmayalım
31 0
 “Kıtlık çanları çalmaya başladı”
 “Kıtlık çanları çalmaya başladı”
20 0
 
Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
15 0
Birer puanla bitirdiler
Birer puanla bitirdiler
24 0
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
34 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
21 0
Havada panik yaşandı
Havada panik yaşandı
168 0
banner797
banner794

"Küresel açlık riskine karşın Ukrayna limanları acilen açılmalı"

banner476

banner825
"Küresel açlık riskine karşın Ukrayna limanları acilen açılmalı"

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin serbestçe dünyanın geri kalanına ulaştırılabilmesi için Odessa bölgesindeki limanların acilen açılması çağrısında bulundu.

Merkezi Roma'da bulunan WFP’den yapılan yazılı açıklamada, “Küresel açlık krizi kontrolden çıkmadan önce WFP bugün, savaşın harap ettiği ülkede üretilen gıdanın dünyanın geri kalanına serbestçe ulaştırılabilmesi için Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanların yeniden açılması için çağrıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü David Beasley, "Şu anda Ukrayna'nın tahıl siloları dolu. Aynı zamanda dünya genelinde 44 milyon insan açlığa doğru gidiyor. Gıdaların Ukrayna'ya girip çıkabilmesi için bu limanları açmalıyız. Dünya bunu talep ediyor zira küresel boyutta yüz milyonlarca insan bu kaynaklara bağlı. Zaman daralıyor ve eylemsizliğin maliyeti herkesin tahmin ettiğinden daha yüksek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"AMBARLARDA BEKLEYEN TAHILLAR BOŞA GİDECEK"

WFP açıklamasında, savaş nedeniyle limanların blokaj altında olduğu bu nedenle de milyonlarca metrik ton tahılın Odessa'daki ambarlarda ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki diğer limanlarında beklediği kaydedildi.

Ukrayna limanları yeniden açılmadığı müddetçe Ukraynalı çiftçilerin temmuz-ağustos hasadında ürünlerini depolayacak hiçbir yeri olmayacağına işaret edilen açıklamada, küresel açlık kriziyle mücadele edilen dönemde silolarda bekleyen tahılların boşa gideceği bildirildi.

Dünya çapında 276 milyon insanın akut açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten WFP, Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi halinde bu sayının 47 milyon daha artmasının beklendiğini vurguladı.

WFP, savaştan önce Ukrayna'nın ürettiği gıdanın 400 milyon insanı beslemeye yetecek kadar olduğunu ve bunun Karadeniz’deki limanlar vasıtasıyla ihraç edildiğini kaydetti.

Öte yandan krizin başladığı aydan sonra, buğday ve mısır ihracat fiyatlarının yüzde 22 ve yüzde 20 arttığı belirtildi.

banner342
Etiketler; #Açlık #Ukrayna
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.