Korkunç detay

Gazze’den korkunç görüntüler geliyor. Aileler, çocuklarının başlarına her şeyin gelebileceğinden endişe ederek onların kimliklerinin belirlenmesi için çocukların üzerine isimlerini yazıyor

İsrail’in vurduğu Gazze Şeridi’nde yürek yakan sahneler yaşanıyor.Abluka altındaki Gazze'de aileler, İsrail saldırıları sonrasında yaralanan, hayatını kaybeden çocuklarını tanıyabilmek için kollarına isimlerini yazıyor.Her gün üzerlerine bomba yağan çocuklar, ölmeleri halinde aileleri cesetlerini teşhis edilebilsin diye isimlerini avuçlarına yazıyor.Şifa Tıp Kompleksinde kalan, kendisinin, çocuklarının ve yakınlarının isimlerini avuçlarına yazan Ahmed Ebu es-Seba, "İsrail uçaklarının bizi bombalaması durumunda cesetlerin teşhis edilebilmesi için kendi ellerimize ve çocukların ellerine isimlerimizi yazıyoruz" dedi. ABD merkezli medya kuruluşu CNN de, Mescid-i Aksa Şehitler Hastanesi’ne giderek bölgede yaşananları anbean paylaştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde ölenlerin arasında çok sayıda çocuğun olduğu da görülüyor.CNN’in hastanede yaptığı çekimde de kan donduran görüntüler dikkat çekti. Hastanenin morguna getirilen ve yerde tutulan çocukların cansız bedenleri üzerinde bir detay öne çıktı.Çocukların kollarında ve bacaklarında isimlerini yazıldığı görüldü. Siyah mürekkep ile çocukların üzerlerine isimlerinin yazıldığını söyleyen Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi’nin acil servisinin başındaki isim olan Dr. Abdülrahman El-Mesri yaşananları anlattı. Dr. El-Mesri, “Bize gelen bazı vakalarda çocukların bacaklarına ve göğüslerine ebeveynlerinin isimlerini yazdığını fark ettik. Ebeveynler çocuklarının başlarına her şeyin gelebileceğinden endişe ederek onların kimliklerinin belirlenmesi için bunu yapmış” dedi.Dr. El-Mesri, “Bu da her an çocuklarının yaralanabileceğinden ya da öldürülebileceklerinden endişe ettikleri anlamına çıkıyor” ifadesini kullandı. Doktor, “Fark ettiğimiz şey, birçok ebeveynin hava saldırılarından sonra ya da kaybolduklarında kimliklerini tespit edebilmek için çocuklarının isimlerini bacaklarına yazmaları oldu. Bu Gazze’de yeni başlayan bir olgu” dedi.Hastaneye getirilen çocukların durumunun acı verici olduğunu dile getiren doktor, “Çocukların birçoğu kayıp, birçoğu buraya kafatasları kırılmış olarak geliyor… ve onları teşhis etmek imkansız, sadece bu yazı sayesinde teşhis edilebiliyorlar” dedi.İsrail’in saldırıları sonrasında yıkılan binaların altında kalan çok sayıda çocuğun hastaneye getirildiğini ve aldıkları yaralar dolayısıyla çocukların kimliklerinin tespitinin çok güç olduğu da belirtildi.