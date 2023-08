Köpek gibi görünmek için 380 bin lira harcadı

Japonya'da en sevdiği köpek cinsi gibi görünmek isteyen adam, gerçekçi bir collie kostümüne sahip olduktan sonra sokağa çıktığı anları ilk kez paylaştı

Geçen sene röportaj sırasında çekilen görüntülerin "I want to be an animal" (Hayvan olmak istiyorum) adındaki Youtube kanalında yayımlanmasına Alman RTL kanalının yeni izin verdiği, videonun açıklama kısmında yer aldı.

Videoda gerçek köpeklerin, adı sadece Toko olarak bildirilen kostümlü Japon'a yaklaşmaya çekindiği görülüyor.

Görüntülerin başındaki altyazıda "Collie oldum ve ufaklığımdan beri kurduğum hayvan olma hayalini gerçekleştirdim" deniyor.

Youtube'da 30 bini aşkın takipçiye sahip olan Toko, geçen sene verdiği röportajlarda tanıdığı kişilerin yargılayıcı bakışlarından ve sözlerinden kaçmak için gerçek kimliğini gizlediğini söylemişti:

Özellikle iş arkadaşlarımın hobilerimi bilmesini istemiyorum. Köpek olmak istememin tuhaf olduğunu düşünürler. Bu yüzden yüzümü de gösteremem. Ailem ve arkadaşlarım hayvan olduğumu öğrenince çok şaşırdı.

Toko kostüme 2 milyon yenden fazla para harcadı. Maliyeti yaklaşık 380 bin liraya denk gelen bu aşırı gerçekçi kostüm, filmlerle reklamlara heykel ve model üretmesiyle bilinen Zeppet adlı Japon şirketi tarafından üretildi.

Zeppet'in kostümü hazırlaması 40 gün sürerken birçok kez prova alınıp revizyon da yapıldı.

Şirket çalışanı, geçen sene kostümle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

İnsan ve köpek iskeletlerinin yapısı çok farklı olduğundan, kostümü nasıl köpeğe benzer biçimde yapabileceğimizi çalışmaya çok zaman harcadık. Ek olarak, bu köpek cinsinin çeşitli açılardan çekilen fotoğraflarını topladık. Böylece collie'nin güzel kürkünü kopyalayıp tasarlayabildik, bu sayede kürk doğal görünümüne kavuştu.